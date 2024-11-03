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Türkiye
TRT Haber 03.11.2024 10:10

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal

Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

11.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

11.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

15.00 Yalova-Pendik

15.00 Pendik-Yalova

15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

20.00 Yalova-Pendik

20.00 Pendik-Yalova

21.00 Yalova-Pendik

21.00 Pendik-Yalova

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 

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