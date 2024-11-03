İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal

Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.
11.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
11.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
15.00 Yalova-Pendik
15.00 Pendik-Yalova
15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
20.00 Yalova-Pendik
20.00 Pendik-Yalova
21.00 Yalova-Pendik
21.00 Pendik-Yalova
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.