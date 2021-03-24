Karla kaplanan başkentin simge yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Gün boyu etkili olacak

Kar yağışının gün boyu etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık 2 derece iken en düşük sıcaklığın -1 olması bekleniyor.