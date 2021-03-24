Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Başkentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağış etkisini göstermeye devam ediyor.
Karla kaplanan başkentin simge yerlerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.
Gün boyu etkili olacak
Kar yağışının gün boyu etkili olacağı tahmin ediliyor.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık 2 derece iken en düşük sıcaklığın -1 olması bekleniyor.
Etiketler: Ankara Kar Yağışı Yağış
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