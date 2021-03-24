Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun ve Rize'de 42 köy yolu kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışının etkili olduğu Giresun ve Rize'de 42 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapanan yolları açma çalışması yürüttü.
Giresun'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde yağan kar nedeniyle merkezde 9, Piraziz ilçesinde 4 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Rize
Rize'nin yüksek kesimlerinde de dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Çamlıhemşin'de 7, İkizdere'de 22 olmak üzere 29 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 25 iş makinesi ve 30 personelle çalışma yürütüyor.
Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda, yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji Hava Durumu
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