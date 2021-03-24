Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da karla karışık yağmur bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nin genelinde bugün aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede, aralıklı ve karla karışık yağmur öngörülürken Trakya ile bölgenin yükseklerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıklarının azalarak, mevsim normallerinin altında olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bölgede sabah ve gece saatlerinde zirai don öngörüldüğünden dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Meteoroloji Kar Yağışı
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