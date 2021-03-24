Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.55 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar ulaştı.

Kentte toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar ise otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı otobüs seferlerinde de aksama yaşandığı gözlendi.

[Fotoğraf: AA]

Anadolu Yakası'nda Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'de D-100 Karayolu'ndaki bazı noktalarda trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

Öte yandan, bazı kesimlerde kısa süreli dolu yağışı da etkili oldu.