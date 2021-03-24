Polisten kaçan göçmenler patates tarlasında yakalandı
Adana'da polis ekiplerinden otomobille yaklaşık 30 kilometre kaçan göçmenler patates tarlasında yakalandı. Yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen göçmenler emniyete götürüldü.
Bir otomobil sürücüsünün göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kozan Caddesi’nde ve burayla bağlantılı sokak girişlerinde önlem alan ekipler, şüpheli otomobili Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde görünce “dur” ihtarında bulundu.
Otomobil ekiplerin ikazına rağmen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’na girerek kaçışını sürdürdü. Seyhan ve Çukurova devriye ekiplerine bağlı polisler de takibe sevk edildi.
Ağaçlık alana kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar
Takibi sürdüren ekiplerin havaya ateş açarak durdurmaya çalıştığı otomobildeki şüpheliler, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi civarında aracı bırakarak ağaçlık alana kaçtı.
Mahalleyi ablukaya alan polis ekipleri, ağaçlık ve otluk alanlarda arama yaptığı sırada patates tarlasında saklanmış biri kadın 6 şüpheliyi yakaladı.
Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen şüpheliler, detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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