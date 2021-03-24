Bir otomobil sürücüsünün göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kozan Caddesi’nde ve burayla bağlantılı sokak girişlerinde önlem alan ekipler, şüpheli otomobili Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde görünce “dur” ihtarında bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Otomobil ekiplerin ikazına rağmen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’na girerek kaçışını sürdürdü. Seyhan ve Çukurova devriye ekiplerine bağlı polisler de takibe sevk edildi.

Ağaçlık alana kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

Takibi sürdüren ekiplerin havaya ateş açarak durdurmaya çalıştığı otomobildeki şüpheliler, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi civarında aracı bırakarak ağaçlık alana kaçtı.

[Fotoğraf: AA]

Mahalleyi ablukaya alan polis ekipleri, ağaçlık ve otluk alanlarda arama yaptığı sırada patates tarlasında saklanmış biri kadın 6 şüpheliyi yakaladı.

Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen şüpheliler, detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.