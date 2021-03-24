Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 07:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde kısa süreli kar yağışı ve dolu görüldü.
Beykoz ve Üsküdar'da 05.30 sıralarında başlayan kar yağışı kısa süre devam etti.
İki ilçenin bazı bölgelerinde ise dolu yağdı.
Yağış nedeniyle bazı yerlerde yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji
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