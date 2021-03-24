Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahminini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelerde, Kıyı Ege, Akdeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının 6-15 derece azalacağı bekleniyor.

Doğu Akdeniz ve Dolu Anadolu'da etkisinin artırması beklenen sağanak nedeniyle ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Kar yağışı beklenen yerlerde ise buzlanma ve don olayı görülebileceğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hazırlı olmaları istendi.

Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde fırtına beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşlar uyarıldı.