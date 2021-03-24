Terör örgütü PKK, bir oğlunu kandırarak dağa çıkardı, diğer oğlunu da şehit etti. Hakkarili Necibe Çifçi, çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden birisi.

Necibe Çiftçi, "Şimdi ben burada iki evlat acısı çekiyorum. Birini şehit etmişler birini dağda mağarada mahkum etmişler. Ben iki evlat acısını burada yaz, kış, çamur, pandemi demeden ben bu acıyı burada bu çadırın altında bu mücadeleye devam ediyorum" sözleriyle mücadelesini anlatıyor.

Kardeşini getirmek isterken şehit edildi

Necibe annenin 29 yaşındaki oğlu Sami Çifçi, kandırılan kardeşini geri getirmek istediği için örgüt tarafından şehit edildi. 4 çocuğu yetim kaldı.

"PKK benim oğlumu şehit ettiler. Hiçbir HDP'li bizim taziyeye gelmediler. Hiçbirisini de görmedik. Taziyeye de girmediler ki nedir oğlum kardeşinin peşinde dolaştığı için"

Necibe Çifçi, yüreğindeki evlat acısıyla torunlarına babalarının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

"Evladımı PKK'dan almadan buradan gitmeyeceğim"

Dağa çıkarılan oğlu Rojhat için de HDP binası önündeki nöbetini sürdürüyor:

"Benim evladım orada kaldığı sürece benim evladım benim evime geçmeyene kadar gitmeyeceğim. Ben evladımı o PKK'dan almadan ben buradan gitmeyeceğim"

Sofraya bir tabak daha koyuyor

Emine Üstek de haftalardır Şırnak'ta evlatları için eylem yapan annelerden.

15 yaşındayken kaçırılan oğlunun eve dönmesi umuduyla her gün sofraya fazladan bir tabak bırakıyor.

"Metin'im, sabah akşam yolunu gözlüyorum. Sofraya fazladan bir tabak bırakıyorum. Belki bir gün geri dönersin diye. Neredeysen kaç gel, annene ulaşmaya çalış oğlum" sözleriyle oğlunun geleceği günü bekliyor.

Aile, 7 yıldır haber alamadığı oğullarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor.

Evlat hasretiyle yürekleri yanan aile, hala umutlu.

Kandırılan çocuklarının bir gün geri geleceğine inanıyor ve yolunu gözlüyor.