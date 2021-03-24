Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 219 oldu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Batman'dan Diyarbakır'a giden Nispete Yüksel de nöbete başladı. Evlat hasreti çeken anne, 2014 yılında İstanbul'da kandırılarak terör örgütüne götürülen evladına bir an önce kavuşmak istiyor.
Son katılım ile birlikte evlat nöbetindeki aile sayısı 219'a yükseldi.
Etiketler: HDP Terör Örgütü Terörle Mücadele Diyarbakır
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