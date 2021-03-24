İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 25 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Senet, banka kartları ve tapu ele geçirildi

Şüphelilerin evlerindeki aramada, 3 tüfek, 1 milyon 124 bin lira değerinde 30 senet, 20 çek, alacak sözleşmeleri, pos cihazı, banka kartları ile 11 tapu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların, faiz karşılığı para verdikleri vatandaşların borçlarını ödemelerine rağmen senetlerini vermedikleri öne sürüldü.