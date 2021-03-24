Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte kaçakçılık operasyonları: 34 gözaltı
Ankara'da kaçakçılıkla mücadele için düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara, tütün, içki ve tarihi eser kaçakçılığına karşı çalışma başlattı.
Ekipler, 15-21 Mart'ta düzenledikleri operasyonlarda, 766 bin 600 boş makaron, 261 bin 200 dolu makaron, 2 bin 121 muhtelif/elektronik eşya, 1543 paket sigara, 1 ton 43 kilogram tütün, 737 cep telefonu, 558 tıbbi ilaç, 38 puro ve 420 bandrol ile 306 tarihi eser/sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan 34 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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