Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisine adli kontrol
Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar doğrultusunda aranan Suriye uyruklu C.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Canik ilçesinde olduğu belirlenen şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan C.E. emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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