Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 66 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 66 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 66 evde karantina uygulanmaya başladı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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