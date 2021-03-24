Yurtta kara kışın en sert ve çetin geçtiği illerden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görev yapan ve kışın rayları kar ile buzdan temizlemek için yoğun mesai harcayan TCDD görevlilerinin kış mesaisi sürüyor.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda oluşan kar ve buzları temizlemek için yılın yarısı zorlu hava koşulları ile mücadele eden görevliler, özellikle hattın Kars-Erzurum kesimindeki 217 kilometrelik bölümünde yoğun mesai harcıyor.

[Fotoğraf: AA]

6 ay karla mücadele ediyorlar

Hattın bu bölümünde yılın 6 ayı kar ve buzla mücadele eden TCDD görevlileri, yük trenleri ile Doğu ve Turizm Ekspresi'ni kullanan yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için raylarda biriken karlar ile tünellerde oluşan buz kütlelerini temizlemeyi sürdürüyor.

Görevliler, çalışmaları kapsamında günün ilk saatlerinde, BTK demiryolunu kullanacak trenler yola çıkmadan önce ray ve tünelleri inceleyerek gerekli yerlerde buz ve kar temizlemesi yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Buz sarkıtları güçlükle temizleniyor

İşçiler, yer yer 6 metreyi bulan buz kütlelerini kırmak için iş makinelerinin yanı sıra hilti, kazma ve kürekleri kullanıyor.

İşçiler, zaman zaman yüksekliği sebebiyle merdiven yardımıyla ulaştıkları buz sarkıtlarını güçlükle kırıp trenlerin olumsuz hava koşullarından etkilenmeyerek tünelden ve raylardan sorunsuz geçmesini sağlıyor.

Kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden demir yolundaki tünellerde oluşan buzları kırıp raylarda biriken karı temizleyen görevliler, kırdıkları büyük buz kütlelerini de vagonlara yükleyerek tünel ve rayların dışına taşıyor.