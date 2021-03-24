Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da servis otobüsü devrildi: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da buzlanma nedeniyle devrilen servis otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Ahmet Toktaş idaresindeki servis otobüs, Afyonkarahisar-İzmir çevre yolu Erkmen beldesi yakınlarında buzlanmadan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 9 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, kentte çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Servis otobüsünün devrilmesi sırasında yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile otomobilin de bariyerlere çarpması sonucu maddi hasar oluştu.
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