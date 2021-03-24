Vaka sayılarında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı risk haritasında görülen artışı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoli Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul değerlendirdi.

"Artık üçüncü dalganın üst sınırına doğru gittiğini gösteriyor"

Hastalığın en önemli bulaş yolunun damlacık olduğunu vurgulayan Ertuğrul, "Şu anda tüm illerimizde insan hareketliliği en üst seviyeye taşınmış durumda. Özellikle kısıtlamaların azalması, bazı yerlerde tamamen kalkmasıyla beraber insan hareketliliği gerçekten çok çok arttı. En son açıklanan verilere baktığımızda Samsun 100 binde 500'ün üzerine çıktı, İstanbul 100 binde 250'nin üzerine çıktı. Ve kırmızıya dönüşen illerimizin sayısı gerçekten çok ciddi derecede arttı. Bu, hastalığın şu anda artık üçüncü dalganın üst sınırına doğru gittiğini gösteriyor bize" dedi.

[Harita: TRT Haber]

"İller arası geçişin sınırlandırılması gerekir"

Prof. Dr. Ertuğrul, kısıtlamaların yeniden hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Ertuğrul "Olguların çok olduğu yerlerden geçişlerin, yani iller arası geçişlerin de sınırlandırılması artık düşünülmeye başlanmalı. Ve hatta bir adım daha atıp, belki de uluslar arası giriş çıkışların da kısıtlanması, kontrol altına alınması belki de durdurulması gerekiyor. Yani bir an önce onları bağışık hale getirmeliyiz ki daha sonraki süreçte onlar için bir risk oluşmasın" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki vaka artışını da değerlendiren Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Tekirdağ ve Trakya'nın bir özelliği aslında önemli bir sanayi bölgesi olması. Evet tarımsal hizmetler de çok yoğun ama Çerkezköy gibi, Çorlu gibi bölgelerde ciddi bir sanayi sektörü var. Ve buralarda çok ciddi sayıda insan çalışıyor. Ve bu insanlar işlerine mecburen toplu taşıma araçlarıyla, servislerle gidip geliyorlar. İşyerlerinde çok yakın mesafede çalışmak zorunda kalabiliyorlar" dedi.

[Fotoğraf: DHA | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul]

Mutasyon vaka sayılarını arttırdı

Vatandaşların alınan tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Ertuğrul, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gündelik yaşam içerisinde insanların ev ziyaretlerini artık durdurmaları, taziyeymiş, kutlamaymış, günmüş, bunları tamamen iptal etmeleri, gün toplantıları, altın günleri bunların hepsinin iptal olması gerekiyor. Çünkü şu anda özellikle bu bölgedeki sorunlardan bir tanesi de mutant virüs dediğimiz İngiltere varyantı. Kendi hastanemizde de bunu görüyoruz, artık yavaş yavaş bu virüsün hakim olmaya başladığını fark ediyoruz. Bu şu anlama geliyor; Çok daha hızlı ve çabuk bulaşıyor bu virüs. O nedenle kapalı ortamlarda insandan insana geçişi çok daha kolay. Mutlaka hem çalışma ortamlarını hem gündelik yaşam ortamlarını bu bulaşı engelleyecek şekilde dizayn etmemiz, şekillendirmemiz gerekir"