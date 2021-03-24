Bölgelerde artışlar farklılık gösterse de ülkenin hemen hemen her yerinde vaka sayılarında artış yaşanıyor. 3 ay önce vaka sayısında ciddi bir yoğunluk yaşayan Bursa kontrollü normalleşme sürecinde vaka artışı ile yeniden yüz yüze geldi.

“Biraz daha özenli ve gayretli olmaya ihtiyacımız var"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşları vaka artışına karşı uyardı:

"Bursa'da geçtiğimiz dönemde ciddi bir yoğunluk yaşamıştık. Türkiye'deki hemen hemen en yüksek vaka sayılarına ulaşan bir sürecimiz olmuştu ama daha sonra iyileşmeyi gördük. Son kontrollü serbestleşme ile beraber yine vakalarda Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de bir yükseliş söz konusu.Bugün itibarıyla baktığımızda turuncu hatta kırmızı kategoride sayabileceğimiz illerden biri haline geldi Bursamız. O yüzden biraz daha özenli ve gayretli olmaya ihtiyacımız var."

Bursa'nın, ay başında açıklanan koronavirüs risk değerlendirme haritasında Marmara Bölgesi'nde orta risk grubunda yer alan tek il olduğunu anımsatan Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Bursa'da Türkiye’deki vaka artışına paralel olarak bir artış trendine maalesef girdi. Bunun çeşitli sebepleri var. Kontrollü serbest dolaşımdan kaynaklanan maalesef kontrolsüz hareketlerimiz oluyor. Haraketlilik çok fazla. Bursa kalabalık, sanayisi güçlü bir şehir. İş dünyasının yoğun yaşandığı bir şehir, bunun da getirdiği etmenler var."

Yavuzyılmaz, Bursa'daki sağlık alt yapılarının ciddi anlamda güçlü olduğunu, kentteki hastanelerde yoğun bakım ve yatak sıkıntısı yaşamadıklarını ifade etti.

"Hedef nüfusumuzun yüzde 71'ini aşılamış bulunuyoruz"

Bu süreci kontrollü götürmek gerektiğine dikkat çeken Yavuzyılmaz, kentte aşılama çalışmalarının da hızla devam ettiğini söyledi. Aşı olmayan vatandaşları da toplum sağlığını riske atmamaları için uyardı:

“Bize verilen hedef nüfus 406 bindi. Bugün itibariyle ilimizde 506 bin aşı yapılmış. Bunun içinde birinci ve ikinci dozlar var. Oranlamaya bakarsak hedef nüfusumuzun yüzde 71'ini aşılamış bulunuyoruz. Geride kalan yüzde 29'luk bir kesim var. Ben vatandaşımıza bu konuda çağrı yapmak istiyorum.

Aşı ile önlenebilen bir hastalıkta aşı yaptırmamak büyük bir risk almaktır. Bu sadece kendi riski değil, toplumun riski anlamını taşır çünkü bu hastalık bulaşıcı bir hastalık. Sadece bizi değil etrafımızı da ilgilendiren bir hastalık o yüzden biz aşı hakkı olan, aşı sırası gelmiş olan tüm vatandaşlarımızın mutlaka aşı yaptırmalarını arzu ediyoruz."

Yaklaşmakta olan Ramazan ve bayram sürecine de değinen Yavuzyılmaz, toplu iftar programlarından olabildiğince kaçınmak gerektiğini vurguladı.