Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Ankara'daki barajlarla ilgili son durumu paylaştı.

Açıklamaya göre anlık izlemesi yapılan 381 depolamalı tesiste doluluk oranı yüzde 37,7 seviyesinde.

Ankara'da su sıkıntısı yok

DSİ, barajlardaki doluluk oranının bugün itibarıyla yüzde 10,5 olduğunu ve yakın zamanda Ankara'da su sıkıntısı yaşanmayacağını duyurdu.

En az 4 aylık ihtiyacı karşılayacak su var

DSİ verilerine göre Ankara'da günlük 1,2 milyon metreküp su kullanılıyor ve hiç yağış olmaması durumunda bile barajlarda 4 aylık ihtiyacı karşılayacak kadar su bulunuyor.

Karlar eridikten sonra da barajlarda önemli bir artış olacak.