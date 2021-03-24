Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
DSİ: Ankara'daki barajlarda şu an itibarıyla su sıkıntısı yok
[Fotoğraf: AA]
DSİ, Ankara'daki barajlarda su sıkıntısı bulunmadığını ve barajların doluluk oranının yüzde 10,5 olduğunu açıkladı. Barajlardaki su 4 aylık ihtiyacı karşılayacak düzeyde.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Ankara'daki barajlarla ilgili son durumu paylaştı.
Açıklamaya göre anlık izlemesi yapılan 381 depolamalı tesiste doluluk oranı yüzde 37,7 seviyesinde.
Ankara'da su sıkıntısı yok
DSİ, barajlardaki doluluk oranının bugün itibarıyla yüzde 10,5 olduğunu ve yakın zamanda Ankara'da su sıkıntısı yaşanmayacağını duyurdu.
En az 4 aylık ihtiyacı karşılayacak su var
DSİ verilerine göre Ankara'da günlük 1,2 milyon metreküp su kullanılıyor ve hiç yağış olmaması durumunda bile barajlarda 4 aylık ihtiyacı karşılayacak kadar su bulunuyor.
Karlar eridikten sonra da barajlarda önemli bir artış olacak.
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