Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 Suriyeli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriyeli H.E. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, minibüsteki 7 Suriyelinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
1500'er dolar vererek yurda girdiler
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin, organizatörlere 1500'er dolar vererek, Kilis ve Şanlıurfa üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Minibüs şoförü H.E. gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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