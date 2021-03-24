Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'daki terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın faaliyetleri ve Nevruz kutlamaları kapsamında örgütsel etkinliklere katıldığı tespit edilen zanlılara yönelik 20 Mart'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.
4 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, 21 Mart'ta da HDP tarafından organize edilen Nevruz etkinliğinde de terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçaları, pankart, flama gibi materyallerle örgütün propagandasını yapan ve slogan atan 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: HDP PKK/KCK Terör Örgütü
Son Haberler
- 13:50
- 13:49
- 13:55
- 13:35
- 13:48
Sıradaki Haber
Osmaniye'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz