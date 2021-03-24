Görüntüler Ordu'nun Fatsa ilçesi Yenipazar mahallesinden. Yüzleri maskeli kişiler otomobille bir marketin önüne yanaştı. Müşteriye aldırmadan markete 5 el ateş açıp kaçtılar.

Kurşunlar tezgahtaki su bidonlarına ve meyvelere isabet etti. Müşteri olduğu öğrenilen bir kişi kurşunlardan son anda kaçarak kurtuldu.

O anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İşletme sahibi Nihat Gülmez, "Benim hiç kimseden bir alıp vereceğim öyle bir asla öyle bir şeyim yok. Bu mahallede herkes tanır bilir. İş yerine gündüz saatte ateş etmek ne demekmiş görecek yani. Bu dünya boş değil. Dağ başı değil burası" dedi.