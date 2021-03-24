Meteoroloji'nin bölge geneli için uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve rüzgar Bingöl’de etkili oldu.

Akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

[Fotoğraf: İHA]

Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir kanalizasyonda taşan su, yolu göle çevirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Yine aynı mahallede bir bodrum katını su bastı. Binada yaşayan vatandaşlar, evlerinin içindeki suyu kovalarla taşıdı. Vatandaşlar yağışın çok şiddettli olduğunu dile getirdi.