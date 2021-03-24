Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl'de yollar göle döndü, evleri su bastı
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl'de gece etkisini artıran şiddetli yağış bazı yerlerde su taşkınlarına neden oldu. Bazı bodrum katlardaki evleri su bastı. Otomobiller yağış nedeniyle zarar gördü.
Meteoroloji'nin bölge geneli için uyarısını yaptığı şiddetli yağış ve rüzgar Bingöl’de etkili oldu.
Akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırınca yollar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
[Fotoğraf: İHA]
Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir kanalizasyonda taşan su, yolu göle çevirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Yine aynı mahallede bir bodrum katını su bastı. Binada yaşayan vatandaşlar, evlerinin içindeki suyu kovalarla taşıdı. Vatandaşlar yağışın çok şiddettli olduğunu dile getirdi.
Etiketler: Sel Yağış Meteoroloji Hava Durumu
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