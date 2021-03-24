Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Angora Bulvarı'nda meydana geldi.

Çayyolu yönüne giden Yavuz Tekin yönetimindeki lüks otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sol şeritte yol temizliği yapan belediye aracına ve kurye motosikletine çarptı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada, otomobil ile kurye motosikleti yaklaşık 50 metre savrularak kaldırıma çarptı.

Otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaklaşık 5 milyon lira değerindeki otomobil, kaza sonucu demir yığınına döndü.

[Fotoğraf: DHA]

Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.