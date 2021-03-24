İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 19 Şubat'ta 11 ilde düzenlediği ve aralarında biyolog, doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 şüphelinin tutuklandığı nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Terör örgütüne ilaç temin etmek istemişler

Zanlıların, usulsüz yazılan reçetelerle alınan kanser, kan pıhtılaştırıcı ve uyuşturucu etkili ilaçları terör örgütü PKK'nın yurt dışındaki kamplarına göndermeye çalıştığı iddia edildi.

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Şüpheliler arasındaki İran uyruklu Bahar Ak A'nın da tercümanlık adı altında terör örgütü için ilaç temin etmek istediği öne sürüldü.

12 milyon TL'yi aşkın kazanç sağlamışlar

Polis, muayenesiz reçeteler düzenlendiği, kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 19 Şubat'ta Adana merkezli 11 ilde 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da aralarında bulunduğu 46 zanlıyı gözaltına almış, şüphelilerden 18'i tutuklanmış, 18'i adli kontrolle olmak üzere 28'i serbest bırakılmıştı.

Zanlıların 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü.