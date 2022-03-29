Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada sahte içkiler ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde kaçakçılara yönelik iki ayrı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerle birlikte 239 litre sahte alkollü içki, 630 litre etil alkol ve 14 bin 748 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz