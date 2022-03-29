Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon liralık haksız gelir elde ettiği öne sürülen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişilerin sosyal medya hesapları ele geçirilerek yüksek kazanç vaadiyle takipçilerin güvenini sağlayıp para elde eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1 milyon lira kazanç elde ettiler
Ekipler, şüphelilerin sahte dekontlar düzenleyerek çeşitli vergi ve dosya masrafı adı altında 1 milyon lira kazanç elde ettiğini saptadı.
Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık Vergi
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