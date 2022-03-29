Merkez Melikgazi ilçesindeki Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda, Nevruz etkinlikleri kapsamında pilav ve ayrandan oluşan yemek sipariş edildi.

Yemeğin ardından 220 öğrencinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Öğrenciler, hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen Vali Şehmus Günaydın, Yılmaz İsmet Akansu İlkokulu'nda bugün düzenlenen etkinlikte dağıtılan bulgur pilavından dolayı çocukların etkilendiğini söyledi.

Günaydın, öğrencilerin tahlillerinin yapıldığını ve durumu kritik öğrenci bulunmadığını belirtti.

"800 kişiye pilav dağıtımı yapıldı"

Kayseri Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile sağlık ocaklarına da öğrencilerin başvurduğunu kaydeden Vali Günaydın, şunları söyledi:

"Şu anda bütün velilerimizi tek tek arıyoruz, takip ediyoruz. Toplamda öğretmen ve personelle birlikte 800 kişiye pilav dağıtımı söz konusu. Hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi tek tek takip ediyoruz. Olumsuz bir durum olmaz inşallah diye temenni ediyoruz. Tahlil sonuçlarını hocalarımız da değerlendirdi. Bir öğrencimizin tahlilinde biraz yükselme var, 'o da normal, düşmesini bekliyoruz' dedi hocalarımız. Doktorlarımızdan aldığım bilgi bu yönde. Şu anda durumu kritik olan bir öğrencimiz yok dediler. Konuyu yakından takip ediyoruz."