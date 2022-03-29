Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları kapsamında Patnos'ta 2 şüphelinin ev ve araçlarında arama gerçekleştirildi.

Ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 164 obje, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.