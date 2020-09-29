Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün şifreli haberleşme sistemi ByLock programını kullanan ve etkin pişmanlık beyanları bulunan kişiler tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 15 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.