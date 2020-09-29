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Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Ankara'da FETÖ soruşturmasında örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 kişiye yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün şifreli haberleşme sistemi ByLock programını kullanan ve etkin pişmanlık beyanları bulunan kişiler tespit edildi.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 15 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: son dakika fetö ankara'da fetö operasyonuSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 09:45
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