Bingöl Solhan'ı sivrisinekler bastı, esnaf dükkanlarını kapattı
Bingöl'de akşam saatlerinde ortaya çıkan sivrisinekler, hayatı olumsuz etkiledi. Şaşkına dönen esnaf da sineklerden kurtulmak için iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı.
Bingöl’ün Solhan ilçesinde, akşam saatlerinde, havanın kararmasıyla birlikte, esnaf ışıkları yakınca etraf bir anda sivrisinekler ile doldu.
Sinekleri iş yerinden temizleyen esnaf, o görüntüleri de cep telefonlarına kaydetti.
Esnaf Fatih Tütünen, “O kadar sinek baskısına uğradık ki dayanamadık. Karanlık bastığı gibi sinekler doldu ve dükkanlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Ben ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum” dedi.
Esnaflardan Mazlum Kılıç ise, “Karanlık bastırdığı gibi sinekler nerede ışık varsa girmeye başladılar. Dükkanlarımızın ışıklarını kapatmak zorunda kaldık, dükkanlara doldular” diye konuştu.
Sineklerin ilçeye doluşmasının ardından, vatandaşlar durumu Solhan İlçe Belediyesi’ne haber verdi. Belediye ekipleri, ilçede çalışma başlattı.