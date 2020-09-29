Bingöl’ün Solhan ilçesinde, akşam saatlerinde, havanın kararmasıyla birlikte, esnaf ışıkları yakınca etraf bir anda sivrisinekler ile doldu.

Sinekleri iş yerinden temizleyen esnaf, o görüntüleri de cep telefonlarına kaydetti.

[Fotoğraf: İHA]

Esnaf Fatih Tütünen, “O kadar sinek baskısına uğradık ki dayanamadık. Karanlık bastığı gibi sinekler doldu ve dükkanlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Ben ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum” dedi.

Esnaflardan Mazlum Kılıç ise, “Karanlık bastırdığı gibi sinekler nerede ışık varsa girmeye başladılar. Dükkanlarımızın ışıklarını kapatmak zorunda kaldık, dükkanlara doldular” diye konuştu.

[Fotoğraf: İHA]

Sineklerin ilçeye doluşmasının ardından, vatandaşlar durumu Solhan İlçe Belediyesi’ne haber verdi. Belediye ekipleri, ilçede çalışma başlattı.