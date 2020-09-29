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Kırklareli'de kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Meleşkoru mevkisinde H.A, R.K. ve K.D'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: kırklareli Kaçak kazıSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 09:09
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