Açık -2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.04.2025 22:31

Ankara'da bazı elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı

Ankara'da Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı kararla, elektrikli araç şarj istasyonlarına, şarj edilen araçlar haricinde park yapılması yasaklandı.

Ankara'da bazı elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı

Bazı noktalarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması ihalesini kazanan bir şirket, buralara fosil yakıtlı araçların park etmesi nedeniyle elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veremeyip, ticari zarara uğradıklarını belirterek UKOME'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren UKOME, Çankaya ile Altındağ'daki 36 araçlık 6 otopark alanının, şarj edilecek elektrikli araçlara tahsis edilerek bu alanlara park yasağı getirilmesine karar verdi.

Ankara'da bazı elektrikli araç şarj istasyonlarına park yasağı

Karar doğrultusunda bu alanlardaki trafik işaret ve levhalarının altına "şarj edilen araç harici park etmek yasaktır" uyarısını içeren levhalar eklendi.

ETİKETLER
Ankara Elektrikli Araç
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde izinsiz üretilen 1 milyon kutu enerji içeceği ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
Filistin: İsrail, Batı Şeria'yı ilhak için Yahudi bayramlarını kullanıyor
22:38
Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlar sonucu 100'den fazla kişi öldü
22:29
Kırklareli'nde izinsiz üretilen 1 milyon kutu enerji içeceği ele geçirildi
22:28
Şarampole devrilen işçi servisinin karıştığı kaza anı kamerada
21:54
Zelenski: Yüzlerce Çin vatandaşı Rus ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşıyor
22:05
Türkiye-İtalya KUKK Toplantısı İstanbul'da yapıldı
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Şarampole devrilen işçi servisinin karıştığı kaza anı kamerada
Şarampole devrilen işçi servisinin karıştığı kaza anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ