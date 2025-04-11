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Türkiye
AA 11.04.2025 20:47

Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 zanlı tutuklandı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.A. ile suça sürüklenen çocuklar A.S.D, E.K, H.E.A. ve K.G'nin işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, B.A. ile A.S.D, E.K. ve H.E.A'nın "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit", K.G'nin ise "birden fazla kişiyle tehdit", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Sosyal medyada Minguzzi'yi öldüren failleri öven 5 şahıs yakalandı
Sosyal medyada Minguzzi'yi öldüren failleri öven 5 şahıs yakalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, "İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesinin tehdit edilmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli ve 4 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" dedi.

Soruşturma kapsamında Gümüşhane'de yakalanan bir kişinin gözaltına alınarak İstanbul'a gönderildiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılaması devam ediyor.

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