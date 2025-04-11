Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 zanlı tutuklandı

Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.A. ile suça sürüklenen çocuklar A.S.D, E.K, H.E.A. ve K.G'nin işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, B.A. ile A.S.D, E.K. ve H.E.A'nın "birden fazla kişiyle tehdit" ve "silahla tehdit", K.G'nin ise "birden fazla kişiyle tehdit", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, "İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesinin tehdit edilmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli ve 4 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" dedi.

Soruşturma kapsamında Gümüşhane'de yakalanan bir kişinin gözaltına alınarak İstanbul'a gönderildiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılaması devam ediyor.