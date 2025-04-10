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Gündem
TRT Haber, AA 10.04.2025 20:53

Sosyal medyada Minguzzi'yi öldüren failleri öven 5 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sonrası sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada Minguzzi'yi öldüren failleri öven 5 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4'ü suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A, H.E.A, K.G, E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanımı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

 

Ne olmuştu?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

2 sanığın yargılandığı dava ertelendi

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı. Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Duruşmada sanıkların savunmalarını yaptıktan sonra bir tanığın dinlenildiği öğrenildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir tanığın daha dinlenilmesi için duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Öte yandan, duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alınırken, maktulün yakınları zaman zaman sinir krizi geçirdi. Bazı ünlü kişiler de ölen çocuğun ailesine destek olmak için adliyeye geldi.

Minguzzi'nin ailesini tehdide soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'yi, 24 Ocak'ta Kadıköy'deki salı pazarında bıçaklayarak ölümüne neden olan sanıklar B.B. ve U.B'nin yakınları ve arkadaşlarının, sistematik olarak maktulün ailesine sosyal medya hesapları üzerinden tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ve uzun namlulu tüfekle fotoğraf gönderildiğine ilişkin şikayet üzerine harekete geçmişti.

Savcılığın, Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakarete ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne şüphelilerin tespiti için talimat verilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca, Minguzzi'nin Osmaniye Mezarlığı'ndaki kabrinin tahrip edilmesine ilişkin de resen soruşturma başlatılmıştı.

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Ali Yerlikaya Cinayet Çocuk İçişleri Bakanlığı İstanbul Sosyal Medya
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