Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.04.2025 18:44

Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

"AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"

ETİKETLER
Endonezya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Antalya dünya liderlerini ağırlamaya hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Japonya, Trump'ın 90 günlük tarife durdurma kararını "olumlu" buldu
19:06
Rusya'ya e-Vize ile gelen yabancı uyruklular ülkede 30 gün kalabilecek
19:02
İsrail'in çocuk yaşta mahkum ettiği Filistinli 9,5 yıl sonra serbest kaldı
19:19
ABD, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 145'e çıkardı
18:23
Antalya dünya liderlerini ağırlamaya hazır
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'nın Filistin meselesiyle ilgili tutumunu takdirle karşılıyoruz
Türk savunma sanayisi ürünleri, Hırvatistan'daki fuarda görücüye çıktı
Türk savunma sanayisi ürünleri, Hırvatistan'daki fuarda görücüye çıktı
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ