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Türkiye
AA 11.04.2025 19:48

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da oyun alanına alınmayan down sendromlu çocuğa psikososyal destek sağlandığını, ilgili işletme hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulduğunı açıkladı.

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletmeye suç duyurusu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları ile sosyal medyada, "Etimesgut'ta 7 yaşındaki down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmadığı" yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Görüntüler üzerine il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ve çocuğun ailesiyle görüştüğü belirtilen açıklamada, çocuğa psikososyal destek sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi belirterek, sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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