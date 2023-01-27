Başkentte uyuşturucu satışının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda şüpheli araç ve kişi durdurularak aranırken belirlenen adreslere giden ekipler 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda, 2,2 kilogram eroin, 6,5 kilogram esrar, 42 gram kokain, 91 sentetik ecza, 5 gram metamfetamin, ruhtasız pompalı tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.