Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü mensubu yakalandı
Edirne'de, son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 FETÖ ve terör örgütü PKK mensubu gözaltına alındı.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı hudut birliklerince son bir haftada yapılan kontrollerde, Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede 14 şüpheli yakalandı.
Yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan şüphelilerin 7'sinin FETÖ, 7'sinin terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, jandarma ekiplerince son bir haftada askeri suçlardan aranan 40 kişi ve UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı bulunan 7'si yabancı uyruklu 25 kişi hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Edirne FETÖ PKK/YPG Terör Örgütü
Son Haberler
- 21:55
- 21:49
- 21:29
- 21:36
- 21:09
Sıradaki Haber
Antalya'da fırtına: İniş yapan uçağa yıldırım isabet etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz