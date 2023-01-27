Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da, hızı 100 kilometreyi geçen rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya Körfezi’nde rüzgar 6 ila 8 kuvvetinde fırtına yer yer de 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde etkili oldu.

Konyaaltı Sahili’nde de dalga yüksekliği zaman zaman 5 metreye ulaştı, dalgalar, sahile vurdu.

Uçağın kanadına yıldırım isabet etti

İstanbul-Antalya seferini yapan uçağın kanat bölümüne Antalya Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım isabet etti. Uçakta herhangi bir zarar oluşmadı ancak yolcular kısa süre korku dolu anlar yaşadı.

Ayrıca bazı uçaklar iniş sırasında zorlandı ve havada tur attı.

Öte yandan Antalya Havalimanı'nda hava yolu trafiğinin açık olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı, uçak iniş ve kalkışlarının devam ettiği bildirildi.

Son 24 saatteki fırtına ve yağış miktarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte en yüksek rüzgar hızı saatte 153 kilometreyle Kemer Sığlık Feneri'nde kaydedildi. Rüzgar hızı Konyaaltı Yeni Liman'da saatte 100, Muratpaşa'da da 95 kilometreye ulaştı.

Son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı ise Döşemealtı ilçesi Nebiler'de 94, Dağbeli'nde 69, Akdeniz Üniversitesi'nde 33 ve Muratpaşa'da 22 kilogram olarak belirlendi.

Kuvvetli fırtına ve yağışın gece yarısından sonra etkisini kaybetmesi, yarın Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer etkili olması bekleniyor.

Isparta'da da şiddetli rüzgar tabelaları devirdi

Isparta'da da rüzgarın hızı saatte 110 kilometreye ulaştı. Belediye iş hanının duvarındaki tabelalar, şiddetli rüzgarda yerinden çıktı.

Üzerine tabela düşmesiyle yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

