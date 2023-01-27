Valilikten yapılan açıklamaya göre geçen yıl kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 bin 728 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 bin 111 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 333’ün tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narko Rehber", "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Gençlik", "Narko Nokta" projeleri kapsamında düzenlenen 568 etkinlikte de 66 bin 977 kişiye ulaşıldığı bildirildi.