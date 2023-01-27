Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kaçakçılık suçlarının, organize suç ve terör örgütlerine finans kaynağı olarak kamuya zarar verdiği ve insan sağlığını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, 2022'de kaçakçılık suçlarına ilişkin 27 operasyon düzenlenirken 1006 olayın kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Bu kapsamda 1570 kişinin ekiplerce yakalandığı bildirilen açıklamada, operasyonlarda 61 bin 836 paket kaçak sigara, 30 bin 891 kilogram tütün, 267 milyon 507 bin 641 makaron ile puro, 1 milyon 92 bin 597 muhtelif elektronik eşya, 72 bin 344 sahte içki, 612 bin 669 litre akaryakıt, 1 milyon 445 bin 753 ilaç, 1396 cep telefonu ve 18 bin 646 tarihi eserin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.