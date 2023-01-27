Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yarın yağışlı sistem etkili olacak. Yağışlar iç kesimlerde kar, kalan yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri yarın Ankara ve İstanbul'da 11, Samsun ve İzmir'de 14, Antalya'da 16, Diyarbakır'da 7 derece civarında olacak.

19 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Karaman için "sarı", kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak beklenen Antalya için "turuncu", yoğun kar yağışı beklenen, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Malatya, Muş, Van ve Şırnak için "sarı", Bingöl ve Tunceli için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kar yağışlarının pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.