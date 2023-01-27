İlçede akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşullarından dolayı ilçeye bağlı 10 köy ve 39 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.