Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 49 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
[Fotograf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları sonucu 49 yerleşim biriminin yolu kapandı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşullarından dolayı ilçeye bağlı 10 köy ve 39 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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