Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te zincirleme kaza: 11 yaralı
[Fotograf: AA]
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde 3 otomobil, bir kamyon ve yolcu minibüsünün karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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