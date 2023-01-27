Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 12:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sancaktepe'de bir dairede 3 çocuk ve babaları ölü bulundu
İstanbul Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3 çocuk ve babaları ölü bulundu. Mehmet A'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor.
İhbar üzerine polis ekipleri Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bir sitedeki daireye girdi.
Adreste inceleme yapan ekipler 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekiplerin incelemesi sürüyor.
Etiketler: İstanbul
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