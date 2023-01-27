Fransa'da yaşayan ve akraba olan Ög ve Konuk aileleri, yaz aylarını geçirmek üzere Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çamlık Caddesi'ndeki apartmanda yan yana birer daire aldı.

Ahmet Konuk, Fransa'dan Antalya'ya geldi. Birinci kattaki evine çıkan Ahmet Konuk, anahtarıyla kapıyı açamadı. Akrabasının getirdiği yedek anahtarla da kapıyı açamayan Konuk, apartmandan çıkarak bir süre bekledi. Bu sırada bir çiftin binaya girdiğini görünce arkalarından binaya girdi.

Kilidi değiştirip kiraya verilmiş

Çiftin anahtarla kendi dairesine girdiğini gören Ahmet Konuk, evin kendisine ait olduğunu söyleyip, içeri nasıl girdiklerini sordu. Konuk, ardından polisi arayarak şikayetçi oldu.

Ahmet Konuk, kendileriyle 2004 yılında aynı apartmandan yan daireyi satın alan, Fransa'daki akrabasının evinin kapı göbeğini değiştirilip, kiraya verildiğini de öğrenince Aslı- İzzet Ög çiftini arayarak durumdan haberdar etti. Ög çifti haberi alır almaz Antalya'ya gelerek şikayetçi oldu.

Konuk'a ait dairede oturan O.V.E.'nin, evi kendisine kiraladığını söylediği H.D., şikayet üzerine polis merkezine getirildi. H.D.'nin, evi 10 bin TL'ye kiraya verip, sözleşme yaptığı öğrenildi.

Yaz aylarında tatilimizi yapıp gidiyorduk

1974 yılından beri Fransa'da yaşadığını, 2004'te akrabasıyla yan yana Antalya'dan daire aldıklarını anlatan Aslı Ög, “Ülkemizde bir dairemiz olsun diye burayı aldık. Yaz aylarında burada tatilimizi yapıp gidiyorduk. Yan tarafta oturan bizim gibi Fransa'da yaşayan akrabam tatil için evine geldiği zaman kapıyı açmak istediğinde içeri girememiş. Evlerin kapı göbekleri değiştirildiği için girememişler" diye konuştu.

"Şok içindeyim"

Kapının kırılmadan sadece göbeği değiştirilerek içeri girildiğini söyleyen Ög, “Ben de haberi alır almaz eşimle Antalya'ya geldim ancak evime giremedim. Hemen polisi aradık ve çilingir çağrılarak kapı açıldı. Benim evimde çalıntı şeyler var. Kaç gün kaldıklarını bilmiyorum ama burada yatmışlar. Evden aile fotoğraflarım vardı onları göremedim. Ev eşyaları, terlik, ayakkabı vardı; onları da almışlar. Şok içindeyim" dedi.

"Anahtarla kapıyı açamadım"

Fransa'da yaşadığını ve Antalya'da yazlık evi olduğunu söyleyen Ahmet Konuk ise durumu şöyle anlattı:

“Anahtarla kapıyı açmak istedim ama başarılı olamadım. Göbek kısmına bakınca göbeğin değiştiğini gördüm. Daha sonra binadan 2 kişinin çıktığını gördüm. Bu kişiler bir süre sonra geri gelince ben de arkalarından binaya girdim. Benim evimin kapısını anahtarla açtı ve içeri girdi. Ben 'Ne yapıyorsunuz, siz kimsiniz? Burası benim evim' dedim. Sonrasında o kişi, bana 'Ahmet Konuk musun?' dedi ve ben şaşırdım. Benimle ilgili kişisel bilgilerimi söyledi. Daha sonra 'Ağabey gel sana durumu anlatayım' dedi. Ben 'Neyi anlatacaksınız? Burası benim evim' dedim ve polisi çağırdım. Evde oturanlara da ismi H.D. olan biri, evi kiraya vermiş. Polis ekipleri H.D.'yi de çağırıp ifadesini aldı."

"Evde ne var ne yok kırmışlar"

2 gündür evinin temizlik işleriyle uğraştığını ifade eden Konuk, “Evi berbat etmişler. Temizlemek için uğraşıyoruz. Polisteyken şikayetçi oldum. Bakalım, ne olacak? 2 gündür Antalya'dayım. Yemek bile yemedim. Böyle bir problem nasıl olur? Evimde en az 10 bin euro zararım var. Evde ne var ne yok kırmışlar, zarar vermişler. Sigorta şirketini de aradım geldiler ve tutanak tuttular" diye konuştu.