Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da bir otomobil polis aracıyla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Burdur'un Ağlasun ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü biri polis iki kişi yaralandı.
Polis memuru İlker Yüksel idaresindeki otomobil, Çukur yol ayrımı mevkisi 26. kilometrede sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sivil araçtaki Muhammet Demirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücüler Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Burdur
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