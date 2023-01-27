Kentte sabah saatlerinde başlayan ve kuvvetini artıran fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde de yüksek dalgalar meydana geldi. Sahilde rüzgar nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken turistler, dalgaların fotoğrafını çekti.

Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde de kuvvetli rüzgar ile fırtına nedeniyle bir ağaç ve elektrik direği devrildi.

Futbol halı sahasına devrilen ağaç nedeniyle tel örgü duvar, kale direği ve saha zarar gördü.

Kaş Belediyesi ekipleri de haber verilmesi üzerine bölgedeki ağaç ve elektrik direği kaldırarak tahribatı gidermeye çalıştı.

En yüksek rüzgar hızı saatte 105 kilometreye ulaştı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada son 24 saatte en yüksek rüzgar hızı saatte 105 kilometreyle Kemer Sığlık Feneri'nde kaydedildi.

Rüzgar hızı saatte Konyaaltı Yeni Liman'da 85, Muratpaşa'da ise 64 kilometreye ulaştı.

Rüzgarın kuvvetli yağışla hızını artırarak gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.