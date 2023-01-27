Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 7'ye düştü
[Fotograf: AA]
Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerini sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 7 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 70 olarak kaydedilmişti.
Karasu Çayı'ndaki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, kuraklık ve mevsimsel yağışların yetersizliği nedeniyle düştü. Azalan su seviyesi, kurtarma kazılarının bulunduğu Taşlıgeçit höyüğünden dronla görüntülendi.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin mevsimsel yağışların yetersiz olması nedeniyle azaldığını belirtti.
Gelinen noktanın üzücü olduğunu ifade eden Köse, "Seviyeyi sürekli takip ediyoruz. En son alınan verilere göre depolanan su oranı, şu an yüzde 7 seviyelerine düştü. Geçen yıl bu zamanlarda depolanan su oranı yüzde 70 civarındaydı" dedi.
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